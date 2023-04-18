Страны ЕС запрещают импорт украинского зерна. Почему это происходит и что означает для России

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Словакия приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

По его мнению, такое решение не связано с политической обстановкой.

— На Украине и в других странах люди, которые больше мыслят о политике, назвали такое решение «ударом в спину» Киеву и недружественным поведением со стороны Евросоюза, — говорит собеседник «ВМ». — Политически Украина и Евросоюз, может, и друзья, но тут речь не о политике. Определенно у такого решения должны быть какие-то еще обстоятельства.

Холод полагает, что причиной запрета могли стать нарушения в поставляемой продукции. Например, в ней могли обнаружить избыточную засоренность химией, вредителей или отклонение от документов и стандартов. Украине придется признать проблему, устранить ее и исправить в следующих партиях — в этом случае запрет, как считает аналитик, снимут.

Между тем складывающаяся ситуация может быть на руку России.

— Недопоставка украинского зерна приведет к тому, что страны ЕС начнут либо торговаться и добиваться скидок, либо требовать приведения в норму того, что не понравилось. А вот пока поставок не будет, им придется покупать зерно на мировом рынке. Это подтянет за собой цепочку небольшого дефицита, в погашении которого Россия совершенно спокойно может принимать участие, — заключил Холод.

После начала СВО экспорт зерна из России и с Украины на мировые рынки осложнился. Украинское зерно оказалось заблокированным в трех черноморских портах на юге страны, торговле российским препятствовали западные санкции. На фоне этого цены на продовольствие в мире подскочили.

Чтобы решить проблему, Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля 2022 года так называемую зерновую сделку. Впоследствии соглашение несколько раз продлевалось. Подробнее о зерновой сделке и о том, кому она выгодна, — в материале «ВМ».