Словакия объявила о приостановке импорта зерна и ряда других продуктов с Украины

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Словакия приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов с Украины. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил премьер-министр республики Эдуард Хегер.

— Словакия приостановит импорт зерна и других определенных продуктов с Украины. Сегодня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы, — написал он в своем личном блоге.

Варшава также запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. До 30 июня Венгрия также запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Польши ввести временный запрет на поставки зерна с Украины напоминает поступок Иуды.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.