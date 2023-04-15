Захарова оценила решение Польши по зерну с Украины словами про иуд

Фото: МИД РФ

Решение Польши ввести временный запрет на поставки зерна с Украины напоминает поступок Иуды. Об этом в субботу, 15 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

15 апреля кабинет министров Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Отмечается, что эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.

Столкнувшись с дешевым зерном с Украины, польские фермеры не могут продать свою продукцию, поэтому они «осуждают недобросовестную конкуренцию со стороны Киева».