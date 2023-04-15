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Приметы и советы

Правительство Польши ввело временный запрет на импорт зерна с Украины

Евгений Силаев
В мире
Правительство Польши ввело временный запрет на импорт зерна с Украины
Фото: shutterstock

Кабинет министров Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба правительства страны.

— Члены Совета министров под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили возможные решения и формальные действия, которые Польша может предпринять для защиты польских фермеров и потребителей, — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.

Столкнувшись с дешевым зерном с Украины, польские фермеры не могут продать свою продукцию, поэтому они «осуждают недобросовестную конкуренцию со стороны Киева».

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