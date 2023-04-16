Глава Минсельхоза Надь: Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что страна вводит временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня текущего года.

— В отсутствие значимых мер Евросоюза правительство Венгрии временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также нескольких других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию, — приводятся его слова на сайте Минсельхоза.

Министр уточнил, что запрет продлится до 30 июня и до тех пор Венгрия будет ждать от Евросоюза мер поддержки европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с территории Украины.

15 апреля кабинет министров Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы. Он отметил, что Венгрия через общие бюджеты Европейского союза тоже принимает участие в финансировании Украины.