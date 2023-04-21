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Bloomberg: Страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в РФ

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в РФ
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Государства G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники из стран Группы семи обсуждают эту возможность в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита «Большой семерки» в Хиросиме. Предполагается, что данный запрет будет иметь исключения, которые, скорее всего, будут распространяться на медикаменты, сельхозпродукцию и продовольствие.

Представители G7 ожидают, что к их ограничениям присоединятся члены Европейского союза. Окончательное решение еще не принято, сказано в статье.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным издания Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских стран, поэтому на их ограничение будет наложено вето.

Экспорт Евросоюз (ЕС) G7 оборот товаров Россия
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