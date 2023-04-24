Боррель: Страны Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России

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Главы министерств иностранных дел Евросоюза не будут принимать новые санкции в отношении России в ходе заседания в Люксембурге. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

— Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, — сказал он.

По его словам, обсуждение этих мер продолжается, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов объяснил «Вечерней Москве», каким может быть очередной пакет санкций в отношении России. По словам специалиста, в новый пакет антироссийских санкций включат журналистов и членов семей политиков.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз собирается обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. В материале говорится, что возможные ограничения на транзит будут распространяться на целый список высокотехнологичных товаров, а также на некоторые виды транспортных средств.

При этом Министерство экономики Германии недавно поддержало включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза.