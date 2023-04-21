«Запад додавит»: чем Сербии грозит отказ ввести санкции против России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны надоели ему своими требованиями ввести антироссийские санкции. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, чем грозят Вучичу такие заявления.

Почему Сербия не поддерживает антироссийские санкции

Сербия отказалась поддержать санкции против России, которые вводят из-за российско-украинского конфликта.

С начала военной операции Сербия не раз заявляла, что намерена руководствоваться собственными национальными интересами в вопросе возможного введения санкций против России. Президент республики Александр Вучич подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть введены или могут не быть введены вообще.

Кроме того, в начале января сербский президент отметил, что правительство Сербии присоединится к санкциям против России только при условии, если под угрозой окажутся национальные интересы балканского государства.

До этого Вучич рассказал, что Сербия осталась без союзников в западных странах, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать санкции против России.

Чем обернутся заявления Вучича

По словам политолога Натальи Елисеевой, заявление Вувича не останется без ответа от западных стран.

— Сербия находится в довольно сложном положении. Но Вучич давно выбрал сторону Европейского союза. Сербии угрожают и прямо говорят, что государство должно ввести санкции против России. Заявление сербского президента будет иметь последствия. Крайняя мера, которую мы видели в прошлом году, — это возобновление конфликта в Косово, — предупредила она.

На Сербию будут продолжать давить. Это лишь вопрос времени. Вряд ли сербы смогут долго сопротивляться, считает эксперт.

— Все зависит от инструментов, к которым будет прибегать Запад. После ситуации с Косово стало понятно, что они готовы на любые меры воздействия, — сказала Елисеева.

Политолог сообщил, что рано или поздно Сербия введет санкции против России. Западные страны сумеют настоять на этом.

— Также многое зависит от того, как долго Вучич будет готов стоять до конца. Если внимательно проследить за его заявлениями, можно понять, что позиция периодически меняется. Сербский президент говорил, что санкции против России рано или поздно придется ввести. Это вопрос времени. Его додавят, — рассказала собеседница «ВМ».