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Вучич заявил о намерении руководствоваться интересами Сербии в вопросе санкций против РФ

Егор Провоторов
В мире
Вучич заявил о намерении руководствоваться интересами Сербии в вопросе санкций против РФ
Фото: МИД РФ

Сербия намерена руководствоваться собственными национальными интересами в вопросе возможного введения санкций против России. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент республики Александр Вучич в эфире одного из местных телеканалов.

— В этом вопросе мы будем руководствоваться своими национальными интересами, — подчеркнул сербский лидер в интервью телеканалу TV Pink.

Отвечая на вопрос о возможном введении антироссийских рестрикций уже в апреле, Вучич заметил, что санкции против России балканской страной могут быть введены раньше или могут не быть введены вообще.

В начале января Вучич заявил, что правительство Сербии присоединится к антироссийским санкциям только при том условии, если под угрозой окажутся национальные интересы балканского государства.

До этого президент республики рассказал, что Сербия осталась без союзников в западных странах, поскольку придерживается военного нейтралитета и не желает поддерживать санкции против России.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербского правительства касательно введения ограничений против России.

Санкции Александр Вучич Россия Сербия
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