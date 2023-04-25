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Вторник станет удачным днем для представителей трех знаков зодиака

Полина Пашкина
Общество
Вторник станет удачным днем для представителей трех знаков зодиака
Фото: shutterstock

Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, для представителей которых вторник, 25 апреля, сложится удачно. По словам специалиста, у этих счастливчиков наладится личная жизнь, а финансовые проблемы разрешатся.

Вторник будет удачным для Тельцов. Представители этого знака зодиака в течение дня будут добиваться успехов в учебе и работе.

Кроме того, хороший день ожидает Близнецов и Дев. Представители этих знаков зодиака почувствуют поддержку от родных и близких. Близнецы смогут сделать приятные покупки и решить финансовые вопросы, а Девы добьются успехов личной жизни, рассказала Глоба в эфире радиостанции «Русское Радио».

Астрологи сообщили, что до конца года пять знаков зодиака рискуют остаться без работы. Сейчас им нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить себя и ни в чем не нуждаться. Некоторым из них порекомендовали уделить много времени работе и выполнению важных задач. За кем-то руководство будет пристально наблюдать, чтобы заметить все промахи и узнать о допускаемых ошибках, отметили астрологи.

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