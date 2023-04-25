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«Она не слышит»: Кеосаян признался, что пытался изменить позицию Хмельницкой по СВО

Евгений Жуков
Общество
«Она не слышит»: Кеосаян признался, что пытался изменить позицию Хмельницкой по СВО
Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая не скрывает, что в текущем конфликте поддерживает украинскую сторону. Также артистка положительно высказывалась в адрес известных коллег, выступающих с антироссийской позицией.

В конце марта Хмельницкая посетила Израиль, где встретилась с актером Анатолием Белым, который не единожды подвергал жесткой критике правительство РФ. В своих социальных сетях артистка написала, что была рада повидаться с коллегой и посетить его спектакль, который она назвала «молитвой».

— Этот спектакль — молитва. Тот путь, который зрители проходят с тобой, нам очень нужен, чтоб оставалась надежда, чтоб чувствовать, что мы здесь! Что мы люди, которые сопереживают друг другу, у нас болит, нам не все равно! Так нельзя с людьми, нельзя! — написала Хмельницкая.

По поводу позиции бывшей супруги высказался Кеосаян. По его словам, он пытался ей объяснить, что она неправа, однако актриса так и не услышала бывшего мужа.

— Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит, — признался режиссер в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

При этом, судя по заявлениям режиссера, его не расстраивает поведение Хмельницкой, поскольку сегодня вокруг много тех, кто прекрасно понимает его.

Стали известны артисты, концерты которых продолжают отменять в России за высказывание поддержки киевскому режиму. Так, в стране не пройдут выступления рок-группы «Ночные снайперы» из-за позиции лидера коллектива Дианы Арбениной.

Знаменитости Спецоперации Алена Хмельницкая Тигран Кеосаян
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