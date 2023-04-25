Полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в Подмосковье
В Подмосковье полицейские ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 25 апреля.
По ее словам, в результате оперативно-разыскных действий в городском округе Истра был задержан 33-летний ранее судимый мужчина. Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств. В его доме на Сиреневой улице в городе Дедовске полицейские обнаружили лабораторию по производству запрещенных веществ.
В ходе обысков правоохранители изъяли весы, колбы, пластиковые бутылки, химические реактивы и кастрюлю с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в посуде был амфетамин, масса которого превысила 2,7 килограмма.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Фигуранта заключили под стражу.
Других наркоторговцев полицейские задержали в Новой Москве. В их жилище правоохранители обнаружили более десяти килограммов гашиша.