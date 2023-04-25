Полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Истра, Дедовск, Сиреневая улица Карта всех событий

В Подмосковье полицейские ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 25 апреля.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных действий в городском округе Истра был задержан 33-летний ранее судимый мужчина. Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств. В его доме на Сиреневой улице в городе Дедовске полицейские обнаружили лабораторию по производству запрещенных веществ.

В ходе обысков правоохранители изъяли весы, колбы, пластиковые бутылки, химические реактивы и кастрюлю с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в посуде был амфетамин, масса которого превысила 2,7 килограмма.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Фигуранта заключили под стражу.

Других наркоторговцев полицейские задержали в Новой Москве. В их жилище правоохранители обнаружили более десяти килограммов гашиша.