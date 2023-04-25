Депутат МГД Головченко: Инфраструктура поддержки стартапов востребована у предпринимателей столицы

Фото: duma.mos.ru

Московские предприниматели определили самые популярные меры поддержки стартапов. Так, в пятерку лучших вошли программы как финансовой, так и нефинансовой поддержки. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал глава комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Спрос на меры поддержки в периоды турбулентности всегда большой, но очень важно, чтобы предприниматели на старте нуждались не только в инвестициях, но и в наставничестве, консультировании, новых навыках, которые не берутся с неба, — отметил Головченко.

Глава комиссии также добавил, что сегодня столичное правительство помогает накопить необходимые для реализации стартапа ресурсы, поскольку «хорошая бизнес-идея не взлетит, если ей не помочь».

На сегодняшний день для этого в городе сформирована полноценная инфраструктура по поиску инвестиций, клиентов, контрактов, наставников и менторов. Кроме того, предприниматели имеют доступ к грантовым программам, конкурсам, хакатонам, которые решают и конкретную задачу поиска инвестора или покупателя, передает агентство городских новостей «Москва».

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых популярных городских программах поддержки в сфере инноваций.