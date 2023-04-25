Собянин рассказал, как предприниматели оценивают городские меры поддержки в сфере инноваций

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице определили пятерку самых популярных городских программ поддержки в сфере инноваций. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Московский инновационный кластер провел опрос среди столичных предпринимателей и определил 5 самых популярных городских программ поддержки в сфере инноваций, — сказал он.

Лидирующую позицию заняла программа масштабирования технологического предпринимательства «Академия стартапов» — 27,3 процента. В тройке также оказались технологические конкурсы — 21,2 процента и гранты на оборудование и развитие деятельности — 21,1 процента. Пятерку замыкают хакатоны и цифровые конкурсы — они набрали по 15,2 процента, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в городе действует программа поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины, с прошлого года город выделил гранты 34 медучреждениям. Общая сумма выплат превысила два миллиарда рублей.

Помимо этого, Собянин рассказал, как реализуются дизайнерские решения, которые отечественные компании получили в рамках проекта «Фабрика дизайна».