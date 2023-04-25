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Прокуратура не увидела причин отменять реконструкцию Центрального московского ипподрома

Степан Жирнов
Общество
Прокуратура не увидела причин отменять реконструкцию Центрального московского ипподрома
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Беговая улица, 22 Карта всех событий

Столичная прокуратура не увидела причин как-либо вмешиваться в проект по реконструкции Центрального московского ипподрома (ЦМИ). Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Ведомство провело проверку из-за обращения Общественной палаты РФ, однако не нашло оснований для вмешательства.

— Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется, — цитирует ТАСС ответное письмо столичного прокурора Дениса Попова.

В документе сообщается, что после изучения объекта установлена необходимость полного проведения работ по сохранению. Отмечено, что крыша главного корпуса протекает, а покрытие фасада частично разрушено.

Ранее Общественная палата РФ обратилась в ведомство с просьбой рассмотреть законность и целесообразность реконструкции ЦМИ и в случае необходимости отменить предлагаемый план. Общественных деятелей смутила цена проекта, которая превысит 10 миллиардов рублей.

Ранее в прокуратуру и Следственный комитет обратился депутат Государственной думы Артем Метелев. Парламентарий попросил ведомства возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге.

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