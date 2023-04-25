Движения поездов на МЦД-1 от Савеловского вокзала до Лобни не будет в выходные

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В грядущие выходные 29–30 апреля, а также 6–7 мая, не будет движения поездов от Савеловского вокзала до Лобни. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, в период с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1) существенно изменится расписание — это необходимо для подготовки к запуску МЦД-4.

— На центральном участке нет движения между Белорусским и Савеловским вокзалами, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Савеловском направлении поезда будут следовать от/до одноименного вокзала. При этом 8 мая интервалы движения будут увеличены до полутора часов. Однако 1–5 мая составы будут ходить раз в полчаса. Часть поездов будет и вовсе отменена.

На Белорусском же направлении составы будут следовать от/до вокзала без остановки на станции Беговая. При движении в область составы не будут останавливаться на станции Тестовская, а интервалы движения увеличат до 30–40 минут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора-два раза, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.