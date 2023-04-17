Интервал движения поездов в Новой Москве сократится в полтора–два раза с запуском D4

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 2023 году будет запущена четвертая линия Московского центрального диаметра (МЦД), которая позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора–два раза. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На направлении из Апрелевки и Новой Москвы в центр города в часы пик этот параметр сократится с 7,5 минуты до 5,5 минуты. Это означает, что на линии появятся три дополнительных поезда в час. Во внепиковое время интервал сократится с 20 до 10 минут. Кроме того, будет отменено дневное технологическое окно.

— Многие жители Апрелевки и Новой Москвы сейчас редко выбирают железнодорожный транспорт для ежедневных поездок. Но с запуском D4 поезда станут приезжать чаще, а внутри них будет свободнее. Это значительно улучшит транспортную доступность в городе, — рассказал Ликсутов.

Четвертая линия МЦД запустится в Новой Москве уже в этом году, она включит в себя шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменилось с 15 апреля. Корректировки будут действовать до 20 мая.