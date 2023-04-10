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Киевское направление Московской железной дороги, платформа Минская Карта всех событий

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится с 15 апреля по 20 мая. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Часть поездов проследует только от/до Минской вместо Киевского вокзала. Интервалы движения поездов на участке от Минской до Киевского вокзала будут увеличены до 30 минут. Скорректировано расписание «Аэроэкспрессов» во Внуково: интервал движения поездов частично увеличен до двух часов, — говорится в сообщении.

Кроме того, будет закрыт один из главных путей на участке от Минской до Киевского вокзала. На время ограничений будет готовиться инфраструктура к запуску МЦД-4.

Поезда будут следовать по оставшимся двум путям, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 10 по 27 апреля изменилось расписание движения на Ленинградском направлении МЖД. Так, с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 отменено движение поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время увеличены интервалы движения между составами.

Изменения также внесены в расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Ограничения будут действовать с 7 по 27 апреля.