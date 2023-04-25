Новый российский самолет НС-21 будет стоить ниже рыночной цены

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Стоимость нового российского самолета НС-21 для «Аэрофлота» и других российских компаний будет ниже рыночной. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он отметил, что государство поможет компаниям частично компенсировать затраты на приобретение новых самолетов. По словам главы «Ростеха», похожая практика существует в странах Европейского союза (ЕС) и Китае.

— Стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж. Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники, и внутренние перевозки развивались, — рассказал Чемезов в беседе с ТАСС.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Кроме того, с 1 июня увеличится число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. В частности, количество вылетов вырастет с 42 до 63.