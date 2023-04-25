Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Хватит пить»: Садальский обвинил Пересильд в алкоголизме

Евгений Жуков
Общество
«Хватит пить»: Садальский обвинил Пересильд в алкоголизме
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актер Станислав Садальский заявил, что сыгравшая главную роль в недавно вышедшем фильме «Вызов» артистка Юлия Пересильд страдает алкогольной зависимостью.

Видео с Пересильд Садальский разместил в своих социальных сетях. В нем знаменитость говорит о том, что она не знакома со артистом и призывает поклонников не реагировать на подобные провокации. У Садальского на этот счет свое мнение, которое он написал под публикацией.

— Алкоголь отрицательно влияет на память. Раньше, когда бухал, улетал в космос и никого не помнил. Поэтому призываю всех — и друзей, и недругов: хватит пить, — заявил Садальский.

Но не только коллеги по цеху позволяют себе делать выпады в сторону Пересильд. Так, она рассказала о критике со стороны профессиональных космонавтов в связи с ее участием в съемках фильма «Вызов». Пересильд подчеркнула, что хотела сделать хорошее кино, и поэтому она призвала космонавтов остановить травлю в ее адрес.

В то же время профессиональный космонавт Елена Серова связала присвоение звания Героя России актрисе Юлии Пересильд с обесцениванием подвига настоящих профессионалов.

Станислав Садальский Алкоголизм Знаменитости
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте