«Хватит пить»: Садальский обвинил Пересильд в алкоголизме

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актер Станислав Садальский заявил, что сыгравшая главную роль в недавно вышедшем фильме «Вызов» артистка Юлия Пересильд страдает алкогольной зависимостью.

Видео с Пересильд Садальский разместил в своих социальных сетях. В нем знаменитость говорит о том, что она не знакома со артистом и призывает поклонников не реагировать на подобные провокации. У Садальского на этот счет свое мнение, которое он написал под публикацией.

— Алкоголь отрицательно влияет на память. Раньше, когда бухал, улетал в космос и никого не помнил. Поэтому призываю всех — и друзей, и недругов: хватит пить, — заявил Садальский.

Но не только коллеги по цеху позволяют себе делать выпады в сторону Пересильд. Так, она рассказала о критике со стороны профессиональных космонавтов в связи с ее участием в съемках фильма «Вызов». Пересильд подчеркнула, что хотела сделать хорошее кино, и поэтому она призвала космонавтов остановить травлю в ее адрес.

В то же время профессиональный космонавт Елена Серова связала присвоение звания Героя России актрисе Юлии Пересильд с обесцениванием подвига настоящих профессионалов.