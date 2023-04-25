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Столичную пенсионерку обокрали полицейские, которых она вызвала из-за мошенников

Степан Жирнов
Происшествия
Столичную пенсионерку обокрали полицейские, которых она вызвала из-за мошенников
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Зеленоградская улица Карта всех событий

Столичную пенсионерку обокрал наряд полиции, которую она вызвала из-за телефонных мошенников. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Преступление произошло в квартире жилого дома на Зеленоградской улице. На домашний телефон 87-летней пенсионерке позвонила неизвестная и представилась 64-летней племянницей женщины. По ее словам, она попала в ДТП и ей срочно понадобились деньги.

Пенсионерка поверила аферистке и собралась уже переводить необходимую сумму, но все же позвонила перед этим по номеру своей настоящей племянницы. Родственница убедила пожилую москвичку, что она отдыхает на даче и с ней все хорошо. После этого женщина обратилась в полицию.

На вызов прибыли двое сотрудников ОМВД по району Ховрино. Пока один из них опрашивал потерпевшую на кухне, второй стоял в дверном проеме однокомнатной квартиры. Как сообщает «МК», когда сотрудники полиции уехали, женщина собралась убрать паспорт в сервант и обнаружила, что из документа пропали 28 тысяч рублей.

Пенсионерка снова обратилась в полицию. Преступников задержали. При обыске у них обнаружили половину похищенной суммы. Их незамедлительно уволили из правоохранительных органов, в отношении данных граждан возбуждено уголовное дело.

Другие сотрудники полиции предстали перед судом в столице за то, что продавали сведения об умерших. Каждого из них приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Район Ховрино Москва Полиция МВД Преступления
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