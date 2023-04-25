Власти Риги согласились срочно снести памятник Пушкину в преддверии 9 Мая

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Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в городе, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 Мая. С подобным заявлением во вторник, 25 апреля, выступила вице-спикер городского собрания Линда Озола.

— Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно, — написала Озола в своих социальных сетях.

По мнению латвийских политиков, памятник русскому писателю установлен незаконно, поскольку был подарен посольством РФ и воздвигнут при участии бывшего главы Риги Нила Ушакова. Поддержка профильных государственных ведомств при этом не оказывалась. Также депутаты считают, что специальных разрешений для сноса памятника не нужно, передает РИА Новости.

Еще один памятник Пушкину демонтировали в украинском Днепре по решение местного городского совета в декабре прошлого года.