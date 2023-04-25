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Москвичам рассказали, где в столице можно посмотреть на цветение сакуры

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали, где в столице можно посмотреть на цветение сакуры
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Москва, Ботаническая улица, 4с13 Карта всех событий

В столице начался сезон цветения сакуры. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Насладиться уникальными видами можно в Ботаническом саду имени Цицина. Здесь высажено более 50 деревьев прямиком из Японии. Также цветение деревьев можно увидеть в оранжереях парка «Царицыно». «Аптекарский огород» в этом году стал первым местом в Москве, где распустились цветы. Вход в учреждения — платный.

При этом насладиться цветением сакуры можно совершенно бесплатно в Екатерининском парке на левом берегу Большого Екатерининского пруда, а также на аллее возле главного здания МГУ. Кроме того, в Бирюлевском дендропарке растет настоящая «сакуровая» роща, которой тоже можно полюбоваться бесплатно, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений, а всего расцветет более миллиона многолетних и однолетних цветов. Первыми зацвели 42 разновидности тюльпанов.

Природа цветение Москва
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