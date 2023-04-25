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Столичный таксист вернул деньги обманутой мошенниками пенсионерке

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный таксист вернул деньги обманутой мошенниками пенсионерке
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Беломорская улица Карта всех событий

Водитель такси догадался, что его услугами воспользовались мошенники, позвонил в полицию и вернул обманутой пенсионерке деньги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 25 апреля.

По его словам, злоумышленники позвонили 85-летней пенсионерке, которая проживает на Беломорской улице, и сообщили, что ее родственница стала виновницей ДТП. Чтобы ее не привлекли к ответственности, аферист потребовал 500 тысяч рублей.

Пожилая москвичка поверила «лжеполицейскому» и передала прибывшему курьеру пакет с нужной суммой. Роль доставщика выполнял таксист, который, заметив волнение пенсионерки, спросил, не передает ли она деньги. Женщина ответила отрицательно.

По дороге в пункт назначения, в подмосковный город Лобня, водитель заглянул в пакет и увидел крупную сумму наличными. Он заподозрил неладное и позвонил полицию, после чего отправился обратно к пожилой москвичке.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Прибывшие в квартиру пенсионерки выяснили все обстоятельства и поблагодарили водителя такси. Деньги вернули потерпевшей, а в отношении неизвестных аферистов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Злоумышленников разыскивают.

Похожая история произошла также на севере Москвы. Мошенники попытались обмануть 94-летнюю пенсионерку, но курьер не позволил им этого сделать. Мужчина вернулся к пожилой женщине и вернул ей 200 тысяч рублей.

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