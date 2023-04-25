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CNN: Mattel представила свою первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна

Евгений Белоусов
В мире
CNN: Mattel представила свою первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна
Фото: dpa/picture-alliance

Американская компания по производству игрушек Mattel выпустила свою первую в мире версию куклы Барби с синдромом Дауна. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила заместитель президента компании Лиза Макнайт.

— Мы с гордостью представляем куклу Барби с синдромом Дауна, которая позволит лучше передать разнообразность мира вокруг нас, — заявила она.

Новую куклу специально создавали совместно с медиками. Внешность новой Барби соответствует облику женщин с генетическим заболеванием, для которого характерен низкий рост и удлиненное туловище. Лицо куклы приобрело округлую форму, маленькие уши, плоскую переносицу и слегка раскосые глаза миндалевидной формы.

Mattel совсем недавно приняла более инклюзивный подход к своему 64-летнему культовому бренду Барби. Компания уже давно подвергается критике за то, что дала девушкам образец для подражания женского типа телосложения с нереальными пропорциями.

Теперь Mattel выпускают все больше моделей, которые продвигают идеи инклюзивонсти. Так, уже выпущены кукла с протезом ноги, девушка со слуховым аппаратом и Барби с инвалидной коляской, передает CNN.

Создатели фильма «Барби» с австралийской актрисой Марго Робби в главной роли рассказали, как подбирали для кадра идеальный розовый оттенок. Все детали этого процесса раскрыла художница-постановщица проекта Сара Гринвуд в интервью порталу IndieWire.

В июне появилось первое фото актера Райана Гослинга в образе Кена из фильма «Барби». Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года. Сюжет картины пока неизвестен, так же как и то, какие еще игрушки от компании Mattel, возможно, оживут на экране.

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