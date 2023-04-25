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Bloomberg: Долг европейских стран с начала 2023 года достиг 32 миллиардов долларов

Евгений Жуков
Экономика
Bloomberg: Долг европейских стран с начала 2023 года достиг 32 миллиардов долларов
Фото: Unsplash

Долг стран Восточной Европы с начала года достиг рекордных значений и втрое превысил аналогичный показатель 2022 года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

В общей сложности восточноевропейские страны взяли в долг около 32 миллиардов долларов на международных рынках с начала года. Наращивание объемов денежных займов связано с энергетическим кризисом и необходимостью обеспечения должной помощи украинским беженцам.

В пятерку крупнейших заемщиков на зарубежных рынках впервые за 12 лет вошли три восточноевропейские страны: Польша — с долгом в девять миллиардов долларов, Румыния — с шестью миллиардами и Венгрия, которая должна пять миллиардов долларов, и опередили тем самым страны с развивающейся экономикой.

Профильные специалисты объясняют это продолжающимся военным конфликтом на Украине, из-за чего расходы соседних государств значительно возросли, говорится в статье.

В конце марта сообщалось, что госдолг Германии вырос до рекордных 2,37 триллиона евро. По словам представителей Федерального статистического ведомства, это связано с высокими расходами на борьбу с пандемией коронавируса и последствиями энергетического кризиса.

Долги Деньги Европа
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