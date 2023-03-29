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Приметы и советы

Госдолг Германии вырос до рекордных 2,37 триллиона евро

Евгений Силаев
В мире
Госдолг Германии вырос до рекордных 2,37 триллиона евро
Фото: Pixabay

Государственный долг Германии вырос до рекордных 2,37 триллиона евро. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в немецком Федеральном статистическом ведомстве.

Отмечается, что рост уровня госдолга связан с высокими расходами на борьбу с пандемией коронавируса и последствиями энергетического кризиса. Речь идет о задолженностях федеральных, земельных и муниципальных организаций, а также органов социального обеспечения.

Согласно предварительным данным ведомства, государственный долг вырос на 2 процента, или 46,1 миллиарда евро, по сравнению с концом 2021 года и, таким образом, достиг нового максимума.

По сравнению с концом третьего квартала 2022 года долг увеличился на 1,8 процента, или 41,9 миллиарда евро, передает ТАСС. В период с конца 2021-го по конец 2022-го федеральный долг страны увеличился на 71,9 миллиарда евро.

Председатель немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что следующей зимой Германия может столкнуться с нехваткой газа, а поскольку эпоха дешевого газа из России прошла, страна ожидает больших рисков в области энергобезопасности. Кроме того, он отметил риск строительства инфраструктуры для импорта сжиженного газа, которая может не оправдать себя.

Долги Германия
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