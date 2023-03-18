В Германии заявили об окончании эпохи дешевой энергии из России

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Следующей зимой Германия может столкнуться с нехваткой газа, а поскольку эпоха дешевого газа из России прошла, страна ожидает больших рисков в области энергобезопасности. Об этом в субботу, 18 марта, заявил председатель немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

— Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят, — сказал чиновник.

Он пояснил, что дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если планируемая в ФРГ инфраструктура для импорта сжиженного природного газа не оправдает себя, а также если соседние страны потребуют поддержки поставок от Германии в будущем.

При этом он подчеркнул, что потребителям следует ожидать снижения цен на газ лишь спустя полгода или год. Такая практика, объяснил Мюллер, связана со сроком действия контрактов и стратегией закупок компаний, передает ТАСС.

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