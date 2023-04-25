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Проезд на пригородных поездах МТППК для ветеранов ВОВ упростят с 29 апреля

Евгений Силаев
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Проезд на пригородных поездах МТППК для ветеранов ВОВ упростят с 29 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 29 апреля по 31 мая для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и их сопровождающих будет действовать упрощенный режим проезда на пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В указанный период для прохождения турникетов не нужно будет покупать билет. Достаточно показать удостоверение ветерана ВОВ. Также бесплатным проездом может воспользоваться один сопровождающий.

— Правом на бесплатный проезд могут воспользоваться все пассажиры, относящиеся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится на сайте МТППК.

Кроме того, в грядущие выходные 29–30 апреля, а также 6–7 мая не будет движения поездов от Савеловского вокзала до Лобни. Так, в период с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях первого маршрута Московского центрального диаметра существенно изменится расписание.

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