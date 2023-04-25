Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с 29 апреля по 7 мая

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево с 29 апреля по 7 мая будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 25 апреля.

В частности, с 29 по 30 апреля и с 6 по 7 мая часть поездов будет отменена. Также некоторые составы начнут следовать с увеличенными интервалами. В остальные дни поезда будут следовать в штатном режиме.

— В период увеличенных интервалов в движении поездов добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы курсируют каждые 15 минут с 05:50 до 00:05 в сторону аэропорта и с 06:28 до 00:43 из аэропорта, — напомнили в «Аэроэкспрессе».

С 29 апреля по 31 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет действовать упрощенный режим проезда на пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. В указанный период для прохождения турникетов не нужно будет покупать билет. Достаточно показать соответствующее удостоверение.