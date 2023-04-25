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«Это жизнь»: Самойлова и Джиган прервали молчание после слухов о расставании

Евгений Жуков
Общество
«Это жизнь»: Самойлова и Джиган прервали молчание после слухов о расставании
Фото: vk/samoylovaoxxana

Популярный рэп-музыкант Джиган и его супруга модель Оксана Самойлова снова вместе. Спустя долгое время молчания пара наконец-то помирилась. Жена музыканта опубликовала в социальных сетях совместный снимок из дома.

— Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза. Но мы вместе. Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или счастью, — написала блогер под публикацией.

Джиган в свою очередь был в восторге от этой новости и не переставал обнимать жену. Он отметил, что они помирились благодаря поддержке и желанию многих людей, которые переживали за их отношения, передает Starhit.

Несмотря на примирение супругов, таролог Ольга Николаева заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что в их отношениях полностью отсутствуют чувства друг к другу. Как рассказала эксперт, карты «Туз Кубков», «Башня», «Рыцарь пентаклей», «Король мечей» и «Рыцарь Кубков» дают понять, что вся семейная жизнь звездной пары — не более чем красивая картинка, которую предприимчивые супруги решили монетизировать.

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