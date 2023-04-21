Ничего личного, только бизнес: таролог рассказала, почему союз Самойловой и Джигана потерпел крах

Фото: vk/samoylovaoxxana

Отношения рэпера Джигана (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вейнштеин — прим. «ВМ») и модели Оксаны Самойловой как мужа и жены едва ли когда-нибудь возобновятся. Всему виной — полное отсутствие чувств у молодых людей друг к другу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала таролог Ольга Николаева, сделавшая расклад на бывший звездный дуэт.

Как рассказала Николаева, карты «Туз Кубков», «Башня», «Рыцарь Пентаклей», «Король мечей» и «Рыцарь Кубков» дают понять, что вся семейная жизнь Оксаны и Джигана — не более чем красивая картинка, которую предприимчивые супруги решили монетизировать.

— Все эти карты говорят о том, что ни у Оксаны Самойловой нет чувств к Джигану, ни у рэпера к ней. Все настолько печально, что не осталось даже страсти. Ни притяжения, ни сексуальной энергии в этой паре уже нет, — сказала Николаева.

По «Десятке Кубков» и «Тройке Кубков», выпавшим в раскладе, видно, что каждый погряз в своей личности и в своем великолепии — именно это помешало им построить счастливую семью.

— У них обоюдная незаинтересованность и пренебрежение. Они даже не воспитывают детей, редко друг друга нахваливают — только тогда, когда им нужно что-то друг от друга, — продолжила собеседница «ВМ».

Специалист также отметила, что у Джигана есть ряд зависимостей, под влиянием которых он может совершать необдуманные и абсурдные поступки.

— Очень долгое время они сохраняли отношения по привычке быть вместе как друзья. Если для Джигана связь с Самойловой являлась комфортным времяпровождением с дамой, с которой не стыдно выйти в свет, то для Оксаны это исключительно источник достижения меркантильных целей, — сказала таролог.

Судя по раскладу, отношения пары можно было назвать взаимовыгодным сотрудничеством.

— Они были как брат с сестрой, которым удавалось производить впечатление красивой многодетной семьи. На самом деле в этой иллюзии нет места искренним чувствам и любви. Им нравилось только делать фото для соцсетей и рожать детей, чтобы использовать семью в коммерческих целях. В частности, Джиган использовал Оксану для поддержания образа главы львиного прайда, настоящего мужчины, — сказала Николаева.

В заключение собеседница «ВМ» отметила, что общего будущего у пары уже не будет никогда, а все попытки воссоединиться — лишь способ урвать лишнюю славу.