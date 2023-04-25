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Представители прокуратуры Москвы посетили ЖК «Баланс»

Евгений Силаев
Город
Представители прокуратуры Москвы посетили ЖК «Баланс»
Фото: прокуратура Москвы

Заместитель прокурора города Москвы Яна Старовойтова и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства столичной прокуратуры Дмитрий Романов посетили ЖК «Баланс», который возводится на деньги дольщиков. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первоначально объект планировалось сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года, однако сроки были сдвинуты на полтора года. После вмешательства прокуратуры процесс возведения здания ускорился, а ведомство взяло ситуацию на контроль.

— Прокуроры провели на объекте межведомственное совещание с участием членов долевого строительства, руководителей застройщика и подрядчика АО «Главстрой», представителей органов власти. В рамках него проведен осмотр жилого комплекса, дана оценка ходу выполнения внутриквартирных отделочных работ и благоустройства мест общего пользования, — рассказали в прокуратуре.

Также Старовойтова и Романов встретились с инициативной группой жильцов. Согласно договоренностям, первые ключи они получат до конца мая, говорится на сайте ведомства.

В Даниловском районе столицы приступили к строительству 13-этажного бизнес-центра. Завершение работ планируется в 2026 году.

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