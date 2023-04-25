Врач-нарколог Клименко объяснила, почему пиво намного опаснее водки

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Пиво может оказаться далеко не настолько безобидным, каким его считают. По мнению психиатра-нарколога Татьяны Клименко, пиво является опасным напитком, который вызывает зависимость быстрее и незаметнее, чем крепкий алкоголь.

Пивной вид алкоголизма также лечится значительно хуже, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость, уверена специалист.

Кроме того, как подчеркивает Клименко, пиво, так же как и сигареты, не вызывает быстрого негативного эффекта. Однако, постоянное потребление пива может серьезно навредить здоровью со временем, пишут «Аргументы и факты».

Хотя пиво содержит меньше спирта, чем крепкие алкогольные напитки, употребление его может вызвать такой же тяжелый синдром похмелья, почеркнула Клименко. Кроме того, в пиве есть такие вещества, как альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры, которые могут навредить печени, вызвав токсическое поражение в организме.

Ученые нашли два механизма, из-за которых отмена употребления алкоголя связана с хроническими болями. Одним из последствий долгого употребления алкоголя является появление болей. Так, у человека может развиться алкогольная невропатия. Кроме того, во время абстиненции у алкоголиков может наблюдаться аллодиния, при которой обычный для здоровых людей раздражитель воспринимается как болезненный.