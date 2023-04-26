«Плоды в виде щедрой прибыли»: четыре знака зодиака, которые разбогатеют в мае 2023 года

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Представителям некоторых знаков зодиака звезды обещают разбогатеть в мае 2023 года. Напутствием на предстоящий месяц с «Вечерней Москвой» поделилась таролог Алисия Артемьева.

Лев

Это будет период перемен для вас, и перемены будут значительными. Эта фаза дает возможность избавиться от того, что приводит к денежным потерям и мешает заработкам. Когда вы отсекаете лишнее, вам гораздо легче выйти на новый уровень. Стремясь к совершенству, узнайте, на кого вы можете положиться не только в мелких делах. Будьте эффективны в своей работе.

Дева

В течение большей части мая вы должны быть внимательными на работе. Если у вас есть хорошие навыки общения с людьми, используйте их для построения деловых отношений, а если таковых нет — приобретите. Ваша потребность в общении с другими людьми сейчас выше, чем в любое другое время. Так используйте этот момент, чтобы обзавестись перспективными деловыми контактами. Новые деловые соглашения принесут вам хорошую финансовую прибыль.

Козерог

В это время вы должны быть бдительны как никогда, чтобы преодолеть негатив, который может устремиться к вам уже сейчас. Несмотря на то что сейчас положение дел кажется туманным, у вас есть любимые люди и надежные союзники, на которых вы можете опереться, когда это будет необходимо. Тесная связь с теми, кому вы можете доверять, в мае принесет свои плоды в виде щедрой финансовой прибыли.

Водолей

Пришло время еще раз продемонстрировать свое мастерство в решении финансовых вопросов. Самое время придумать новые способы заработка и совершить первые шаги по их реализации. Сейчас, как никогда раньше, вы готовы исследовать новое. В мае вас ожидает большое количество деловых и личных поездок. И эти поездки дадут вам много шансов встретить людей, разделяющих ваши взгляды и идеалы. Возможно, с некоторыми из них вы создадите успешное предприятие.

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