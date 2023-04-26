«Впервые такое в моей жизни»: что именно соседи запрещают делать Николаю Баскову

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Народный артист России Николай Басков поделился своими переживаниями из-за неудобств в том, что соседи вынуждают его петь в строго отведенное время дня.

— В доме я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом. Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни, — рассказал исполнитель в интервью «Пятому каналу».

Музыкант рассказал, что построил загородный дом, в том числе для занятий музыкой. Он сказал, что именно его дом должен стать его личным пространством, в котором он может заниматься творчеством. Однако пока дом еще не построен, и жизнь в обычном многоквартирном здании дается не так уж просто, отметил Басков.

По сведениям СМИ, Николай Басков живет в квартире стоимостью якобы около десяти миллионов долларов, которую он получил в подарок. Интерьер квартиры был разработан дизайнером Валентином Юдашкиным.

Народный артист России, певец Николай Басков ответил на частые слухи и вопросы в СМИ о возможных пластических операциях «Золотого голоса России». Он отметил, что пластику не дела вообще никогда. Однако Басков добавил, что вовсе не отрицает возможности обращения к услугам пластических хирургов в будущем. По его словам, если он сам почувствует необходимость, то постарается продлить молодость на экране при помощи врачей.