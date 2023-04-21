Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Столкнулся с косметологом»: Басков рассказал, делал ли он пластические операции

Евгений Белоусов
Общество
«Столкнулся с косметологом»: Басков рассказал, делал ли он пластические операции
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народный артист России, певец Николай Басков ответил на частые слухи и вопросы в СМИ о возможных пластических операциях «Золотого голоса России».

— Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность! — заявил он.

Однако Басков добавил, что вовсе не отрицает возможности обращения к услугам пластических хирургов в будущем. По его словам, если он сам почувствует необходимость, то постарается продлить молодость на экране при помощи врачей, передает Пятый канал.

Король российской эстрады Филипп Киркоров готовится отметить свое 56-летие. В честь этого он сделал себе шикарный подарок — новый пресс и идеальное лицо. Ко всем «улучшениям» артиста приложил руку эстетический хирург Тимур Хайдаров. Он раскрыл «Вечерней Москве» секреты работы со звездами.

Также пластический хирург Любовь Гауэр рассказала «ВМ», какие способы коррекции возрастных изменений существуют.

Знаменитости Николай Басков Пластическая хирургия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте