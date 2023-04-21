«Столкнулся с косметологом»: Басков рассказал, делал ли он пластические операции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народный артист России, певец Николай Басков ответил на частые слухи и вопросы в СМИ о возможных пластических операциях «Золотого голоса России».

— Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность! — заявил он.

Однако Басков добавил, что вовсе не отрицает возможности обращения к услугам пластических хирургов в будущем. По его словам, если он сам почувствует необходимость, то постарается продлить молодость на экране при помощи врачей, передает Пятый канал.

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