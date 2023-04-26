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«Известия»: Регионам могут дать право усыплять бездомных собак

Ирэна Колесова
Общество
«Известия»: Регионам могут дать право усыплять бездомных собак
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Право усыплять бездомных собак, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, может быть передано регионам России. Соответствующую инициативу внесли в Государственную думу партии «Единая Россия» и «Новые люди», и правительство выступило за ее поддержку, сообщает газета «Известия».

Предлагаемый законопроект может быть принят в первом чтении 16 мая. Он предусматривает, что губернаторы и законодательные собрания субъектов РФ получат право устанавливать порядок обращения с бездомными животными на территориях своих регионов.

Если законопроект будет принят, то регионы смогут принимать собственные законы, которые будут определять судьбу бродячих собак и, в том числе, позволят принимать решение об их усыплении, пишет издание.

Заксобрание Оренбургской области еще в пятницу, 21 апреля, направило в Госдуму и Совет Федерации предложение об умерщвлении бродячих агрессивных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона. Усыпление животных рекомендуется при наличии у собаки немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами.

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