Депутаты Оренбургской области предложили ГД умерщвлять агрессивных бездомных собак

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Заксобрание Оренбургской области в пятницу, 21 апреля, направило в Госдуму и Совет Федерации предложение об умерщвлении бродячих агрессивных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

— В проекте также учтены предложения губернатора по обязательной регистрации домашних животных и созданию приютов кратковременного содержания — в приспособленных строениях и сооружениях на территориях, где нет полноценных приютов, — говорится в сообщении.

Усыпление животных рекомендуется при наличии у собаки немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами. Также усыплять собак предлагают в том случае, если животное испытывает непереносимые страдания или неизлечимо травмировано.

Если за попавшим в приют животным в течение 30 дней не явится владелец — собаку также предлагают усыплять, говорится в документе.

16 апреля в Оренбургской области стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

Примечательно, что собак, убивших ребенка, отловили, поставили на учет и снова выпустили на волю, согласно нынешнему законодательству. Мэрия Оренбурга внесла предложение изменить действующие законы, так как подобные меры не решают проблему бездомных животных.