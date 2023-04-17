Мэрия Оренбурга предложит изменить закон о бездомных собаках после случая с 8-летним мальчиком

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Мэрия Оренбурга предложит изменить федеральный закон о бездомных собаках после случая с 8-летним мальчиком, которого загрызли на улице Кольцевой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, 17 апреля.

Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил подготовить обращение и законодательную инициативу о внесении поправок в федеральный закон, который вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно действующему указу, эвтаназия бродячих собак запрещена. Безнадзорных животных по закону следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.

— Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства. Однако это не решает проблему по существу — собака не становится лояльной и доброй, она так же хочет есть и борется за пропитание, — приводит слова Салмина официальный сайт администрации Оренбурга.

По мнению главы города, действующий закон не позволяет регулировать количество бродячих животных. Салмин считает, что необходимы более радикальные меры.

В воскресенье, 16 апреля, бродячие собаки напали на мальчика, который гулял у гаражей около своего дома. Стало известно, что троих особей из стаи оставили на месте происшествия, а еще четырех после проведения необходимых процедур вернут на Кольцевую улицу.