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Главу управления ЖКХ Оренбурга задержали из-за убийства мальчика дикими собаками

Лейла Алиева
Происшествия
Главу управления ЖКХ Оренбурга задержали из-за убийства мальчика дикими собаками
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Оренбурге задержали главу управления ЖКХ администрации города из-за гибели мальчика, которого загрызли собаки. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

— К настоящему времени проведены обыска, в ходе которых изъята документация, касающаяся проведения мероприятий по отлову бездомных животных, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель, — говорится в сообщении.

В результате обысков задержали главу управления ЖКХ администрации города. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следствие просит суд арестовать его.

В воскресенье, 16 апреля, бродячие собаки загрызли мальчика, который гулял у гаражей около своего дома. Специалисты отловили четырех бродячих собак и, согласно действующему законодательству, их чипируют и выпустят снова на волю. Других трех собак, которые напали на ребенка, не стали забирать, так как на них уже имеются соответствующие бирки.

Оренбург Дети Полиция ЖКХ Собаки
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