Президент Турции Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров.

Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы. После паузы Эрдоган вернулся к интервью и извинился перед зрителями, объяснив, что он заболел желудочным гриппом из-за большой предвыборной работы.

— Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп, — сказал он.

Турецкий президент поделился своим состоянием и сказал, что хотел отменить интервью, но решил выполнять свои обязанности. После этого ему задали два коротких вопроса, и интервью было завершено, чтобы дать возможность Эрдогану отдохнуть, пишет РИА Новости.

В феварле Эрдоган тоже чувствовал себя плохо, потому что заболел коронавирусом. Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге выздоровления и крепкого здоровья.