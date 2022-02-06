Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от COVID-19 и крепкого здоровья

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге, заболевшим коронавирусом, выздоровления и крепкого здоровья. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы, — приводятся слова Путина в сообщении.

До этого сам Эрдоган рассказал в Twitter, что заболел «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции. По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Президент Турции отметил, что продолжит работать из дома, и попросил молитв за его здоровье.

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До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими. Также Пшеничная подчеркнула, что штамм «омикрон» уже добрался почти до всех российских регионов.