Эрдоган сообщил, что заболел «омикроном»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган заболел «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Twitter.

— Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным, — говорится в сообщении турецкого лидера.

Эрдоган уточнил, что речь идет о штамме «омикрон». По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Президент Турции отметил, что продолжит работать из дома и попросил молитв за его здоровье.

В России за минувшие сутки выявили 177 282 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в РФ заболели 12 630 047 человек.

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими. Также Пшеничная подчеркнула, что штамм «омикрон» уже добрался почти до всех российских регионов.