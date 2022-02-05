За сутки в России выявлено 177 282 новых случая заболевания коронавирусом
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В России за сутки выявлено 177 282 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.
В больницу с этим диагнозом доставили 18 032 человека, что на 1,3 процента больше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 714. Российские медики полностью вылечили 60 507 пациентов.
Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в РФ заболели 12 630 047 человек. Умерли от COVID-19 334 753 пациента, а выздоровели 10 509 688 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими. Также Пшеничная подчеркнула, что штамм «омикрон» уже добрался почти до всех российских регионов.
3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что, в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.