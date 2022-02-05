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За сутки в России выявлено 177 282 новых случая заболевания коронавирусом

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России выявлено 177 282 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России за сутки выявлено 177 282 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом доставили 18 032 человека, что на 1,3 процента больше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 714. Российские медики полностью вылечили 60 507 пациентов.

За сутки в России выявлено 177 282 новых случая заболевания коронавирусом Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в РФ заболели 12 630 047 человек. Умерли от COVID-19 334 753 пациента, а выздоровели 10 509 688 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими. Также Пшеничная подчеркнула, что штамм «омикрон» уже добрался почти до всех российских регионов.

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что, в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

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