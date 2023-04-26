Вирусолог Лукашев оценил шансы заразиться малярией в России

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Медик и вирусолог Александр Лукашев заявил, что в настоящее время вероятность заразиться малярией в регионах России равна нулю.

— Сейчас вероятность того, что в России можно заразиться этой болезнью, равна нулю, — сказал медик в беседе с «МК».

Эксперт подчеркнул, что в стране отсутствуют возбудители малярии, следовательно, заражение этой болезнью здесь не возможно. Он также отметил, что очаг малярии в России может возникнуть только в случае, если в стране будет заболевший человек.

Тем не менее Лукашев напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности во время поездок в страны, где малярия распространена. В частности, специалист порекомендовал использовать защитные препараты и советовал обратиться к врачу заблаговременно.

О рисках, связанных с малярией, ранее говорил президент США Джо Байден. Он заявил, что человечество столкнется с еще одной пандемией, отдельно упомянув при этом именно малярию. Байден упомянул в этом ключе общую работу в рамках президентских программ по борьбе с этими заболеваниями, а также другие программы «международной охраны здоровья».