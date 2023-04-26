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Приметы и советы

Кандидат наук Курова перечислила самые частые причины выпадения волос

Ирэна Колесова
Общество
Кандидат наук Курова перечислила самые частые причины выпадения волос
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дефицит белка и гормонов щитовидной железы, а также инфекционные заболевания могут быть основной причиной выпадения волос, рассказала кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Курова.

При обнаружении проблемы в первую очередь необходимо выяснить ее причины и назначить лечение, отметила специалист. Если явных заболеваний нет, можно начать самостоятельно принимать витамины. Курова предложила препараты, содержащие биотин и комплексы витаминов B, цинк, железо и селен. Важно также контролировать питание, ограничивая потребление сахара и Омега-6 кислот, и увеличивая количество полезных жиров Омега-3.

— Если у женщин выпадают волосы по мужскому типу, когда количество мужских гормонов превышает женские, то лосьоны, которые при местном нанесении блокируют чувствительность луковиц к андрогенам, помогут справиться с проблемой, — сообщила Курова изданию «Газета.Ru».

Уход средствами, улучшающими микроциркуляцию кожи, также может помочь. Если у женщин выпадают волосы по мужскому типу из-за превышения количества мужских гормонов, лосьоны, блокирующие чувствительность луковиц к андрогенам при местном нанесении, помогут решить проблему, добавила Курова.

Одной из причин появления секущихся волос является неправильный уход за ними. Об этом рассказала трихолог Екатерина Денисова. Также вызвать сечение кончиков волос могут красители с высокопроцентными окислителями и использование термоприборов.

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