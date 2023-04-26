Собчак рассказала, что у фонда уехавшей Хаматовой наступили тяжелые времена

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Не так давно известная российская актриса Чулпан Хаматова, как и некоторые ее коллеги по цеху, решила начать новую жизнь за границей. Однако в России у нее остался благотворительный фонд, который помогал больным детям.

Вначале Хаматова заверила своих поклонников, что продолжит заниматься благотворительностью, но в итоге это оказалось невозможным.

Телеведущая Ксения Собчак выразила свою обеспокоенность ситуацией с благотворительностью в России. По ее словам, те, кто раньше выделял средства на благотворительные нужды, сейчас больше не доверяют организациям, что ведет к недостатку финансовых средств и нехватке помощи детям.

— Я общаюсь со многими благотворителями. Все говорят о том, что сейчас очень тяжелое время для фондов. Больше нет выделений и благотворители уходят, - заявила Ксения Собчак в беседе с ГЛАС.РУ.

Сама Чулпан Хаматова была уверена, что ее прием за границей пройдет легко, но реальность оказалась гораздо сложнее. Работы в Латвии для нее не нашлось, и спектакли, где она должна была выступать, были отменены.

В Рижском театре планировалось провести спектакль по повести писателя Николая Гоголя «Старые дворяне», однако из-за неверного посыла постановку с участием актрисы Чулпан Хаматовой пришлось отменить. Об этом заявил режиссер рижского театра Улдис Тиронс. Идея сделать часть спектакля на украинском языке оказалась «поспешным решением», поделился театральный деятель. По его словам, он слишком поздно заметил, что в итоге постановка потеряла общую картину.