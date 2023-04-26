В России создадут единую систему выдачи квартир сиротам

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой и «Дом.РФ».

Подобную систему хотят ввести по всей стране в 2024 году. На данный момент ее пилотный проект запущен в шести регионах России: Воронежской, Липецкой, Калининградской, Омской, Нижегородской областях, а также в Красноярском крае. В этих субъектах сформировали списки жилья, в которые вошли около 15,3 тысячи объектов.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что создание единой системы позволит учитывать жилье, подходящее под условия госпрограмм для детей-сирот, планировать распределение и анализировать актуальные данные по использованию.

По данным Счетной палаты, за год очередь сирот за жильем увеличилась на 2,4 тысячи человек и составила около 194 тысяч совершеннолетних, говорится в материале.

В столице на протяжении нескольких лет действуют электронные благотворительные сервисы для помощи нуждающимся. К примеру, в сервисе «Миллион призов» в марте москвичи собрали свыше 200 миллионов рублей. Деньги будут направлены для решения жизненно важных проблем граждан.