Две выставки в честь 80-летия со дня освобождения Ржева пройдут в Москве

Пресс-служба Галереи классической фотографии Москвы

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С 4 мая по 30 июня в столичной Галерее классической фотографии состоятся две выставки, посвященные 80-летию освобождения Ржева. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе галереи.

— «Ржевский рубеж»: уникальные фотодокументы времен Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли снимки, сделанные в период 15-месячного противостояния Ржевской битвы и в сам день освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков, — говорится в сообщении.

Авторами кадров являются фотокорреспонденты Ольга Игнатович и Олег Кнорринг. В общей сложности будут продемонстрированы около ста фотографий, изображающих фронтовые будни зимы — конца лета 1942 и весны 1943 годов. Посетители увидят не только фотопортреты и жанровые снимки безымянных солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

В четверг, 27 апреля, состоится открытие третьей фотовыставки из цикла «Герои и подвиги», приуроченной ко Дню Победы. В этот день москвичи и гости столицы смогут посмотреть экспозицию в парке искусств «Музеон», в Измайловском, Перовском, Гончаровском и Бабушкинском парках.